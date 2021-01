V Rusiji napovedani protesti za izpustitev Navalnega

Moskva, 23. januarja - Po vsej Rusiji so za danes napovedani protesti za izpustitev priprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je velik kritik ruskega predsednika Vladmirja Putina. Ruske oblasti so napovedane shode razglasile za nezakonite in okrepile pritisk na opozicijske aktiviste.