Evropski parlament poziva k izboljšanju enakosti spolov med in po pandemiji

Bruselj, 23. januarja - Evropski poslanci so ta teden podprli poročilo, v katerem pozivajo k celostnemu odgovoru na pandemijo covida-19, tudi na področju enakosti spolov. Opozorili so, da so mnogi med krizo, ko večino časa preživimo doma, pozabili na porast družinskega nasilja, predvsem nad ženskami. Obenem so ta teden pozdravili še strategijo enakosti spolov.