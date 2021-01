Osnovna šola v Dragatušu dograjena in nared za sprejem učencev

Dragatuš, 24. januarja - V Osnovni šoli Komandanta Staneta v Dragatušu v Občini Črnomelj so te dni dobili uporabno dovoljenje za lani dograjeni del z novimi šolskimi prostori. Stari del šole so energetsko sanirali in prenovili kuhinjo. Naložbo so ocenili na nekaj več kot 2,5 milijona evrov, država naj bi primaknila skoraj milijon evrov in Eko sklad dobrih 300.000 evrov.