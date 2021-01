Newyorške borze trgovanje zaključile večinoma rekordno

New York, 21. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnji trgovalni dan sklenili večinoma visoko v zelenem. Vlagatelje z optimizmom navdaja predvsem nova pomoč gospodarstvu pod administracijo novega ameriškega predsednika Joeja Bidna, po tem, ko so podatki pokazali na negotovo okrevanje trga, poroča Reuters.