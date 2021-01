Španci, Hrvati, Poljaki in Danci zanesljivi, Nemci v težavah

Kairo, 21. januarja - Na rokometnem svetovnem prvenstvu v Egiptu so danes drugi del tekmovanja začeli še udeleženci v skupinah 1 in 2. Zanesljive zmage so dosegli Španija, Hrvaška, Danska, Madžarska in Poljska, Nemčija pa je po porazu s Španci z 28:32 skorajda že ostala brez možnosti za napredovanje v četrtfinale.