Knjižnice na sproščanje ukrepov pripravljene

Ljubljana, 22. januarja - V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko lahko od sobote vrata ponovno odprejo knjižnice, muzeji in galerije. Po besedah predsednice Združenja splošnih knjižnic Vesne Horžen, so knjižnice na spremembe, ki jih prinaša novi odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v RS, dobro pripravljene.