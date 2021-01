Sanacije objekta v kampusu Livade predvidoma konec v šestih mesecih

Koper, 21. januarja - Univerza na Primorskem (UP) je danes podpisala pogodbo s podjetjem Makro 5 Gradnje, ki bo izvedlo investicijska in sanacijska dela na objektu Livade 1.0, ki je bil poškodovan v požaru leta 2017. Makro 5 Gradnje so izbrali kot ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Sanacijska dela bodo predvidoma končana v roku šestih mesecev.