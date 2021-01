Na zahodni obali ZDA nekaj nasilnih demonstracij levice proti Bidnu

Portland, 21. januarja - V ZDA so levičarski protestniki v sredo zvečer v Portlandu v zvezni državi Oregon napadli in poškodovali sedež zvezne službe za priseljevanja in carino (ICE). Podobni protesti so potekali med drugim tudi v Seattlu v državi Washington in Denverju v Koloradu. Protestniki so vzklikali gesla proti policiji in novemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu.