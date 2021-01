Vlada soglaša s finančnim načrtom pokojninskega zavoda za letos

Ljubljana, 21. januarja - Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letos. Prihodki in odhodki so načrtovani v višini približno 6,2 milijarde evrov, kar je 4,4 odstotka več od ocene za lani. Odhodkov bo več predvsem zaradi višjih sredstev za pokojnine in nadomestila plač ter posledično za prispevke za zdravstveno zavarovanje upokojencev in prejemnikov nadomestil plač.