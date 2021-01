Inšpektorji v minulem tednu ob nadzoru epidemioloških ukrepov izrekli 28 sankcij

Ljubljana, 21. januarja - V minulem tednu je zdravstveni inšpektorat skupaj z drugimi inšpekcijskimi organi opravil 3615 nadzorov, povezanih z obvladovanjem epidemije covida-19. Izrekli so 28 prekrškovnih sankcij, 337 opozoril in izvedli 91 upravnih ukrepov. Policija pa je med 12. in 18. januarjem izrekla 967 opozoril in uvedla 431 prekrškovnih postopkov.