Zorčič in poslanske skupine brez dogovora za rešitev glede tajnega glasovanja zunaj DZ

Ljubljana, 21. januarja - Predsednik DZ Igor Zorčič in predstavniki poslanskih skupin še niso dosegli dogovora o rešitvi, ki bi omogočala tajno glasovanje zunaj DZ. Dvotretjinske večine za spremembe poslovnika DZ za zdaj ni. V delu koalicije in tudi Zorčič rešitvi z mobilno komisijo, kar predlagajo v LMŠ, Levici, SAB in SD, niso naklonjeni. Zorčič opozarja na etični vidik.