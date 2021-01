Merklova obljubila Bidnu večjo odgovornost Nemčije in Evrope

Berlin, 21. januarja - Nemška kanclerka Angela Merkel je danes novemu ameriškemu predsedniku Josephu Bidnu obljubila močnejšo podporo Nemčije in tudi Evropske unije pri mednarodnih vprašanjih in tudi vojaško. Pozdravila pa je tudi odločitev Bidna, da vrne ZDA v pariški podnebni sporazum in Svetovno zdravstveno organizacijo.