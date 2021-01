Ob sproščanju ukrepov v regijah AVP poziva k pazljivosti na cestah

Ljubljana, 21. januarja - V torek vrtci in šole znova odpirajo svoja vrata. "Drugi prvi šolski dan" bo resda nekoliko drugačen in v drugačnem obsegu, kot to velja za 1. september, a odprtje šol za prvo triado pomeni več otrok na cesti, so zapisali na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP). Zato vse udeležence v prometu pozivajo k največji stopnji pazljivosti.