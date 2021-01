Pri vključevanju priseljencev ključna učenje in izobraževanje

Ljubljana, 24. januarja - Pri polnem vključevanju priseljencev v družbo imata ključno vlogo učenje in izobraževanje, so pred današnjim mednarodnim dnem izobraževanja opozarjali udeleženci foruma o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo. "Učenje je tudi zadeva srca in duše," je ob tem poudarila predsednica Slovenske filantropije Anica Mikuš Kos.