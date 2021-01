Twitter zaradi zapisa o Ujgurkah začasno zaprl račun kitajskega veleposlaništva v ZDA

Peking/Washington, 21. januarja - Družbeno omrežje Twitter je danes sporočilo, da so zaprli račun kitajskega veleposlaništva v ZDA, ker so objavili tvit, v katerem so trdili, da Ujgurke niso več stroji za rojevanje, ko emancipirajo njihove ume. Kot so sporočili iz Twitterja, je objava kršila njihova pravila glede razčlovečenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.