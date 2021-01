Začenja se spletna izdaja festivala Kustendorf

Beograd, 22. januarja - Na splet se seli 14. izdaja mednarodnega filmskega in glasbenega festivala Kustendorf, ki ga vodi Emir Kusturica in je namenjen mladim režiserjem, cineastom in študentom filma. Od danes do ponedeljka si bo prek spletnega mesta kustendorf.online v tekmovalnem programu mogoče ogledati 22 kratkometražcev mladih ustvarjalcev z vsega sveta.