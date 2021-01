Odprto povabilo za spodbujanje zelenih delovnih mest

Ljubljana, 21. januarja - Zavod za zaposlovanje je v sodelovanju z ministrstvoma za okolje in prostor ter delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavil javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. Za to je namenjenih 1,5 milijona evrov, povabilo je odprto do 30. junija oz. do porabe sredstev.