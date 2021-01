Ob zadnjih testiranjih v NBA 11 okužb, prestavljeni še dve tekmi

New York, 21. januarja - Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je sporočilo, da so na zadnjem testiranju na novi koronavirus odkrili 11 pozitivnih primerov. Obenem so zaradi sledenja stikov in pomanjkanja igralcev morali prestaviti še dva obračuna, kar pomeni, da je skupno število odloženih tekem zdaj 17, poroča francoska tiskovna agencija AFP.