V projektu Mladi upi 2020 izbranih 13 mladih talentov

Ljubljana, 20. januarja - V sklopu projekta Mladi upi sta Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu na razpisu izbrala nadarjene mlade, ki bodo prejeli finančna sredstva. Podprli bodo šest športnikov, enega parašportnika ter šest umetnikov, ki poleg talenta izkazujejo ambicije in stremijo k vrhunskim uspehom, so navedli v sporočilu za javnost.