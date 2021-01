Procter & Gamble v trimesečju z rastjo prihodkov in dobička

New York, 20. januarja - Ameriški koncern Procter & Gamble (P&G) je v trimesečju do konca decembra prihodke od prodaje okrepil za osem odstotkov na 19,7 milijarde dolarjev in s tem presegel pričakovanja analitikov. Čisti dobiček so v drugem četrtletju poslovnega leta na letni ravni povečali za štiri odstotke na 3,85 milijarde dolarjev.