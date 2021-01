Logaški policisti še iščejo lastnike domnevno ukradenega orodja

Logatec, 20. januarja - Policisti policijske postaje Logatec doslej še niso našli lastnikov vseh predmetov, ki so jih v začetku lanskega leta našli pri 34-letnem osumljencu vlomov. Takrat so pri njem zasegli več kosov električnega in drugega orodja. Na policiji pozivajo tiste, ki bi predmete prepoznali, naj pokličejo na policijsko postajo Logatec na številko 01 750 80 20.