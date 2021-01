Policija izvedla hišne preiskave zaradi razširjanja gradiv s prikazi spolnih zlorab otrok

Ljubljana, 20. januarja - Policisti so na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper in Maribor opravili sedem hišnih preiskav zaradi razširjanja gradiv, na katerih so prikazi spolne zlorabe otrok. Osumljenih je osem moških, eden je bil v preteklosti že obravnavan za tovrstna kaziva dejanja. Preiskava še poteka, policija pa opozarja na trend porasta tovrstnih dejanj.