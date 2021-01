Celje, 20. januarja - Svojci od zgodnjih jutranjih ur pogrešajo 34-letno Katarino Krajnc iz Celja. Nazadnje so jo videli okoli pol petih zjutraj na Nušičevi ulici v Celju. Pogrešana je temnolasa, vitka, visoka okoli 165 centimetrov in nosi očala, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.