Vreme: Na severu in na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 20. januarja - Danes bo na severu in na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, ob morju ter v vzhodnih krajih okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.