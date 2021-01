Virtualna knjižnica angleškim otrokom omogočila prost dostop do knjig

London, 25. januarja - Nacionalna akademija Oak in dobrodelna ustanova National Literacy Trust sta ustvarili virtualno knjižnico, ki otrokom v Angliji omogoča prost dostop do knjig med zaprtjem šol. Knjižnica vsak teden pripravi eno knjigo vsakič drugega avtorja. Cilj je zagotoviti dostop do e-knjig in avdio knjig, predvsem najbolj socialno ogroženim mladim.