Svetina pričakuje, da CSD poiščejo oškodovane invalide in odpravijo kršitve pravic

Ljubljana, 19. januarja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je ob obisku območnega Centra za socialno delo (CSD) Ljubljana seznanil z njihovim delom in podal predloge za izboljšave. Med drugim je izrazil pričakovanje, da CSD poiščejo oškodovane, ki so upravičeni do statusa invalida, a ga niso dobili. Svetina pričakuje, da bodo CSD odpravili kršitve njihovih pravic.