Miami na krilih Dragića prekinil črn niz, Dončić neuspešen

Miami, 19. januarja - Košarkarji Miami Heat, lanski finalisti severnoameriške lige NBA, so po treh zaporednih porazih le prišli do zmage. Na domači tekmi proti Detroit Pistons so sicer že zaostajali za 19 točk, a so na krilih Bama Adebaya in Gorana Dragića zrežirali preobrat za zmago s 113:107. Tokrat nemočen Luka Dončić pa je z Dallasom s 93:116 izgubil proti Torontu.