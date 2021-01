Minister Cigler Kralj v Domu upokojencev Podbrdo in njegovi enoti Petrovo Brdo

Podbrdo, 18. januarja - Minister za delo Janez Cigler Kralj danes obiskal domove starejših v Podbrdu, na Petrovem Brdu in Idriji. Srečal se je z vodstvi in ekipami domov ter se seznanil s stanjem na terenu, predvsem po prvem cepljenju stanovalcev, ki še niso preboleli covida-19. V objavi na Twitterju je izpostavil, da so na Petrovem Brdu že sprejeli prve nove uporabnike.