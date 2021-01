Kraljica country glasbe Dolly Parton dopolnila 75 let

Nashville, 19. januarja - Ameriška country pevka Dolly Parton, ki velja za eno najpomembnejših predstavnic country glasbe, je dopolnila 75. let. Še vedno je zelo dejavna na več področjih. Lani oktobra je izdala nov album A Holly Dolly Christmas, novembra avtobiografijo Songteller: My Life in Lyrics, istega meseca je zaigrala v muzikalu Christmas on the Square.