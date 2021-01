Zimski festival zaradi epidemiološke situacije le še z recitalom Ane Netrebko

Ljubljana, 18. januarja - Iz Festivala Ljubljana obveščajo, da ob podaljšanju ukrepov vlade zaradi covid-19 odpovedujejo tudi koncerte drugega sklopa petega Zimskega festivala, ki so bili predvideni med 23. in 27. januarjem v Viteški dvorani Križank in Slovenski filharmoniji. Na programu pa za 31. januar ostaja recital Dan in noč operne dive Ane Netrebko v Cankarjevem domu.