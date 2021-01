Frontex za večerjo v Varšavi zapravil 94.000 evrov

Varšava, 18. januarja - Frontex, evropska agencija za mejno in obalno stražo s sedežem v Varšavi, vsako leto maja organizira enodnevni dogodek, na katerega pogosto povabi več sto udeležencev. In skoraj vsako leto so stroški višji. Leta 2015 je samo za večerjo v elegantni restavraciji Belvedere v Varšavi Frontex zapravil nekaj več kot 94.000 evrov, piše EUobserver.