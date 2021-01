Dedič Samsunga zaradi korupcije obsojen na poltretje leto zapora

Seul, 18. januarja - Podpredsednik družbe Samsung Electronics in dedič imperija Samsung Lee Jae-yong je bil danes zaradi podkupovanja in poneverbe obsojen na dve leti in pol zapora. Gre za del škandala, ki je odnesel nekdanjo južnokorejsko predsednico Park Geun-hye, poroča francoska tiskovna agencija AFP.