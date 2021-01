Nekdanji direktorji šempetrske bolnišnice pred preiskovalno komisijo o nabavah medicinske opreme

Ljubljana, 18. januarja - Pred preiskovalno komisijo DZ o nabavah medicinske opreme so pričali trije nekdanji direktorji šempetrske bolnišnice. Članom komisije so pojasnjevali, kako so v njihovih mandatih tekli postopki javnega naročanja pri nabavah medicinske opreme, odgovarjali pa so tudi na vprašanja o aferi z domnevno preplačanimi kolčnimi protezami.