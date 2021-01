V Dobrni več oseb zastrupljenih z ogljikovim monoksidom

Dobrna, 18. januarja - V objektu v Dobrni je v nedeljo okoli 18. ure prišlo do sproščanja ogljikovega monoksida. Gasilci so iz objekta umaknili 24 oseb, ki jih je na kraju pregledala urgentna ekipa. Reševalci so v bolnišnico odpeljali 12 oseb, ki so kazale znake zastrupitve oz. imele v krvi povišano vrednost ogljikovega monoksida, poroča uprava za zaščito in reševanje.