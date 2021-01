V finalu svojih konferenc še Kansas in Tampa

Kansas City, 18. januarja - Igralci Kansas City Chiefs in Tampa Bay Buccaneers so se uvrstili v finale svojih konferenc severnoameriške nogometne lige NFL. Kansas se bo po zmagi proti Cleveland Browns s 22:17 v finalu ameriške konference pomeril z Buffalo Bills, Tampa pa v nacionalni konferenci z Green Bay Packers, potem ko je bila boljša od New Orleans Saints s 30:20.