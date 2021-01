Slovenska policija seznanjena z incidentom slovenskega državljana v Frankfurtu

Ljubljana, 17. januarja - Nemški varnostni organi so danes slovensko policijo obvestili o incidentu na frankfurtskem letališču, v katerega je bil v soboto vpleten 38-letni slovenski državljan, ki že dalj časa zakonito biva v Nemčiji, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Obravnavali so ga, ker ni uporabljal zaščitne maske v prostorih terminala, so dodali.