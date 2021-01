Novi predsednik CDU Armin Laschet, zvest politiki Merklove

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Berlin, 16. januarja - Nemški krščanski demokrati (CDU) so v soboto za novega predsednika stranke izbrali ministrskega predsednika Severnega Porenja-Vestfalije Armina Lascheta. Ta velja za zagovornika sredine in zmernosti in se je po odstopu dosedanje predsednice Annegret Kramp-Karrenbauer zdel naravni naslednik kanclerke Angele Merkel na čelu stranke.