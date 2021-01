Janša: Konstruktivna nezaupnica pobalinsko nagajanje

"Obtožbe" iz nezaupnice je Janša pospremil z besedami: "Patetičen izliv ideološkega sovraštva do drugače mislečih." Ki bi bil po njegovih besedah komičen, če ne bi bili sredi hudega vala epidemije.

Na Twitterju je odgovoril tudi na objavo stranke SD, ki je na svoji spletni strani nanizala 46 razlogov za zamenjavo vlade, za vsak glas, ki ga potrebujejo za zamenjavo vlade, enega. Janša jim je napisal, da potrebujejo "predvsem ogledalo, zdravo pamet in predsednika/co, ki ga ne razjeda ideološko sovraštvo ter zna šteti do 46 in je zato sposoben sam kandidirati za predsednika vlade".

Skupina 42 poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem (LMŠ) je danes v DZ vložila predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem. Podpise pod predlog so prispevale poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB ter trije poslanci DeSUS. Kot je pojasnil Erjavec, menijo, da je treba preprečiti kršenje temeljnih pravnih načel, kot so vpletanje v pravosodje, preprečevanje svobode medijev, posege v policijo in državno tožilstvo. Ocenil je tudi, da je bila vlada neuspešna v boju z epidemijo covida-19 in da je mednarodni položaj Slovenije povsem drugačen kot v preteklih 30 letih.