Zlata lisica na dobro utrjeni progi

Kranjska Gora, 15. januarja - V Kranjski Gori je vse pripravljeno za 57. Zlato lisico, ki bo zaradi ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa brez gledalcev in navijačev v ciljni areni. Mariborski organizatorji so s pomočjo kranjskogorskih partnerjev z veliko količino vode utrdili progo v Podkorenu, ki bo gostila dva veleslaloma. To so že preizkusile tekmovalke.