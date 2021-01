Istrske občine nad nevarnost plazov in poplav

Piran/Koper/Izola, 16. januarja - Decembrsko neurje v slovenski Istri je odprlo vprašanja o nevarnosti plazov in poplav na tem območju. Istrske občine so oz. še bodo pristopile k sanaciji najbolj kritičnih točk, za kar so namenjena tudi sredstva iz proračunskih rezerv. Obenem iščejo tudi dolgoročne rešitve za izboljšanje poplavne varnosti.