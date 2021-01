Nizozemska vlada odstopila zaradi afere z otroškimi dodatki

Haag, 15. januarja - Nizozemska vlada premierja Marka Rutteja je danes odstopila zaradi afere z otroškimi dodatki, ko so tisočem staršem neupravičeno odvzeli te dodatke. Odstop vlade je Rutte danes sporočil na novinarski konferenci in dodal, da so z odvzemom dodatkov tisočem staršem storili veliko krivico. Vlada je odstopila dva meseca pred parlamentarnimi volitvami.