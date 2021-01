Nemčija bo za raziskave vodika kot vira energije namenila 700 milijonov evrov

Berlin, 17. januarja - Nemška vlada se je zavezala, da bo za raziskave vodika kot zelenega vira energije do 2025 namenila 700 milijonov evrov. Ministrica za raziskave Anja Karliczek je vodik izpostavila kot enega ključnih elementov za čistejše okolje, pri raziskavah in razvoju pa bo Nemčija sodelovala s preko 230 partnerji iz industrije in akademskega sveta.