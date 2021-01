Prihodnji teden v parlamentu: DZ predvidoma o predlogu konstruktivne nezaupnice vladi

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 17. januarja - Državni zbor bo predvidoma prihodnji teden na izredni seji odločal o predlogu konstruktivne nezaupnice vladi, ki so jo v DZ vložili poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB ter trije poslanci DeSUS, razen če seje ne bodo preprečile okužbe. Sestali se bosta dve preiskovalni komisiji, na nujnih sejah pa tudi odbora za zdravstvo in za notranje zadeve.