Filmska akademija bo na podelitvi oskarjev letos podelila dva častna zlata kipca

Los Angeles, 15. januarja - Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti bo na podelitvi filmskih nagrad oskar konec aprila tokrat prvič podelila dva častna zlata kipca za humanitarno delo in človekoljubje. Nagrado Jean Hersholt bosta prejela režiser, producent in igralec Tyler Perry ter Filmski in televizijski sklad - MPTF, piše nemška tiskovna agencija dpa.