Sneg povzroča preglavice v Avstriji, Švici in na jugu Nemčije

Innsbruck/Garmisch-Partenkirchen, 14. januarja - Na avstrijskem Tirolskem in Predarlskem danes močno sneži. Sneženje in snežni plazovi povzročajo preglavice predvsem v cestnem in železniškem prometu, nekaj krajev je zaradi zaprtih cest odrezanih od sveta. O težavah zaradi snežnih plazov poročajo tudi iz Švice. Na jugu Nemčije pa imajo zaradi snega težave predvsem v železniškem prometu.