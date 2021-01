Izšel prvi letošnji album Izštekanih s kranjsko zasedbo Le Serpentine

Ljubljana, 17. januarja - Izšel je najnovejši album, nastal po radijski oddaji Izštekani, ki na Valu 202 že več kot 20 let mesečno predstavlja domače glasbene izvajalce. Album Izštekani Le Serpentine je v oddaji nastal februarja lani, od konca decembra pa je na voljo pri ZKP RTV Slovenija in pri spletnih glasbenih ponudnikih, kot so Deezer, Youtube, Apple in Amazon.