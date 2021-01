Organizatorji želijo, da bi kancone v San Remu odmevale marca

San Remo, 16. januarja - V italijanskem obmorskem mestu San Remo že nekaj časa iščejo najprimernejši način, kako izpeljati letošnji znameniti festival italijanske kanone. Umetniški direktor in voditelj Sanrema Amadeus je pred dnevi za italijanski radio Rtl razkril, da so vse moči organizatorjev uprte v to, da bi Sanremo potekal med 2. in 6. marcem.