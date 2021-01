Po padcu v zaledenel ribnik življenje sedemletnega otroka ogroženo

Ljubljana, 14. januarja - Na območju ljubljanskih Most sta v sredo popoldne otroka padla v zaledenel ribnik na zasebni parceli. Eden od njiju je uspel sam splezati iz ribnika, drugega so iz vode rešili svojci. Sedemletni otrok je na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru, njegovo življenje je ogroženo, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.