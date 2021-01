Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo Zlatku Kaučiču

Ljubljana, 14. januarja - Letošnji prejemnik zlate plakete JSKD za življenjsko delo je glasbenik Zlatko Kaučič. Po oceni komisije bobnar, tolkalec, improvizator, skladatelj in glasbeni pedagog že vrsto let izkazuje izjemne ustvarjalne dosežke v umetnosti in kulturi. Pomembno je prispeval tako k slovenski zakladnici jazza kot tudi k prepoznavnosti Slovenije v svetu.