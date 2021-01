Novogoriška občina naročila dodatne meritve izpustov Livarne v Solkanu

Nova Gorica, 14. januarja - Domačine že dolgo skrbijo izpusti iz solkanske Livarne, a meritve doslej niso pokazale prekoračitve dovoljenih vrednosti nevarnih snovi. Glede na kratkotrajnost meritev in majhno število vzorcev pa ni moč ocenjevati vpliva na zdravje z vidika dolgotrajne izpostavljenosti, so zapisali na občini Nova Gorica. Zato so naročili dodatne meritve.